jueves 27 de noviembre de 2025
Monterizos
27 Nov 2025

Muchos calor en el día y se esperan tormentas para la noche

Para esta jornada la temperatura mínima es de 25° y la máxima se ubicará en los 36°, al mediodía.

El Servicio Meteorológico advierte que desde hoy, jueves, y hasta el próximo lunes el tiempo permanecerá inestable con probabilidad de tormentas en las noches. Durante el día se esperan máximas que superarán los 30°C.

Hoy en el departamento Monteros:

