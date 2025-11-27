Muchos calor en el día y se esperan tormentas para la noche

El Servicio Meteorológico advierte que desde hoy, jueves, y hasta el próximo lunes el tiempo permanecerá inestable con probabilidad de tormentas en las noches. Durante el día se esperan máximas que superarán los 30°C.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 25° y la máxima se ubicará en los 36°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 73%. El viento corre del sudoeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.