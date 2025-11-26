Monteros lanza campaña de recolección de neumáticos fuera de uso



La Municipalidad de Monteros, a través de la Dirección de Medio Ambiente y la Secretaría de Servicios Públicos, puso en marcha una nueva Campaña de Recolección de Neumáticos Fuera de Uso (NFU). El objetivo es evitar la acumulación de residuos que favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, y al mismo tiempo fomentar prácticas sustentables en la comunidad.

Los vecinos pueden entregar sus neumáticos en desuso de tres maneras: acercándolos a gomerías, coordinando la recolección desde su domicilio, o llevándolos directamente al Centro de Reciclaje Monteros, ubicado en Libertad 660, de lunes a viernes en los horarios de 7 a 12 h y de 14 a 18 h. Para programar la recolección domiciliaria, se puede contactar al 3863 555534 o dirigirse a Av. Avellaneda 220.

El retiro de neumáticos evita que se conviertan en criaderos de mosquitos, especialmente en temporada de lluvias y altas temperaturas. Toda la comunidad monteriza es responsable ante la proliferación de mosquitos infectados, si no atiende el cuidado directo en su propio espacio.