La próxima semana inicia el operativo de entrega de boletos a jubilados

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público anunció un nuevo operativo de entrega de Boletos Gratuitos para jubilados de la provincia, que se desarrollará del 1 al 5 de diciembre, de 7 a 13 horas, en el Complejo Belgrano (avenida Sáenz Peña y Lamadrid) para los jubilados con domicilio en capital. Para aquellos registrados en el interior de la provincia, la entrega se realizará en los municipios y comunas correspondientes, de acuerdo al domicilio registrado.

La entrega se realizará en función de la terminación de los DNI:

Lunes 1, DNI terminados en 0 y 1

Martes 2, DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 3, DNI terminados en 4 y 5

Jueves, DNI terminados en 6 y 7

Viernes 5, DNI terminados en 8 y 9

El secretario de Transporte y Seguridad Vial de la Provincia, Vicente Nicastro, remarcó que "es importante recordar que los jubilados cumplan con este cronograma para poder brindar una mejor atención".

Asimismo, recordó "concurrir con el DNI físico" para la entrega y "en caso de no poder asistir, un tercero puede retirar los pasajes portando el DNI físico del beneficiario".

Los boletos a entregar corresponden a los meses de diciembre de 2025, y enero y febrero del próximo año, con vencimiento el día 10 de marzo del 2026.

Sobre la cantidad de personas alcanzadas por este beneficio, una política de Estado dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo, Nicastro detalló: "Tenemos un total de 92.000 jubilados beneficiados en toda la provincia, de los cuales aproximadamente un 40% (unos 38.000) corresponden a San Miguel de Tucumán. El resto es del interior de la provincia", concluyó.