Estudiantes que reciben Progresar deben cumplir una condición clave para no perder el beneficio

El Ministerio de Educación de Tucumán informa a estudiantes y equipos institucionales que se encuentra en curso el proceso de certificación de Actividades Formativas correspondiente al programa Becas Progresar Obligatorio (no incluye a Nivel Superior).

La fecha límite para la carga de certificados por parte de los estudiantes es el 30 de noviembre de 2025. Posteriormente, las instituciones educativas tendrán plazo hasta el 30 de diciembre de 2025 para validar la documentación presentada en la plataforma oficial de Progresar.

📌 Carga del certificado: Cada estudiante debe subir su certificado de actividades formativas a la plataforma de Progresar antes del 30 de noviembre.

📌 Validación institucional: Las instituciones educativas deberán validar los certificados cargados por los estudiantes hasta el 30 de diciembre.

📌 Importancia: Cumplir con los plazos establecidos es indispensable para percibir las cuotas correspondientes del programa.

El Ministerio recuerda que este procedimiento es obligatorio y constituye un paso clave para garantizar la continuidad de los beneficios de las Becas Progresar, en el marco de las políticas de inclusión y acompañamiento educativo.