Hay un descuento del 30% en el pago anual del CISI-2026 si se paga hasta determinada fecha
La Dirección de Rentas de Monteros lanzó la campaña de pago anticipado para contribuciones sobre inmuebles correspondientes al periodo 2026.
La Municipalidad de Monteros, a través de su Dirección de Rentas, informa que se encuentra vigente la campaña de pago anual anticipado del CISI (Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles), con un beneficio del 30% de descuento para quienes abonen en un solo pago.
Esta oportunidad estará disponible desde el 17 de noviembre hasta el 26 de diciembre, y busca incentivar el cumplimiento tributario con ventajas para los contribuyentes.
Los vecinos y vecinas interesados pueden acercarse de lunes a viernes a la oficina de Rentas, donde recibirán asesoramiento personalizado para realizar el trámite. El descuento aplica sobre los periodos fiscales 2026, y representa una medida que favorece tanto la economía familiar como la planificación financiera del municipio.