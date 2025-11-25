martes 25 de noviembre de 2025
Habrá cambios en las condiciones del tiempo para la semana

Si bien la semana inició con un pronóstico donde no había registro de lluvias, en las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico y advierte de posibles tormentas durante las noches del miércoles, jueves y viernes y un fin de semana con mayor probabilidad de inestabilidad.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 18° y la máxima se ubicará en los 33°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 79%. El viento corre del noroeste a 6 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.

