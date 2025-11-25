Fin de semana largo: hubo un impacto económico de más de $4.482 millones en Tucumán

La provincia registró un fuerte movimiento gracias a una agenda cargada de festivales, competencias y propuestas culturales que atrajeron a miles de visitantes y dinamizaron toda la cadena turística.

El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó buenos resultados para Tucumán, con una ocupación provincial promedio del 68% y un impacto económico estimado de $4.482.204.006. El Observatorio Turístico del ETT registró la llegada de 36.382 turistas que se movilizaron por la provincia, en un contexto nacional que registró un aumento del 21% en el número de viajeros con respecto al mismo período de 2024.

El éxito del movimiento estuvo fuertemente dinamizado por una amplia y diversificada agenda de eventos, impulsada por el Superior Gobierno de la Provincia. Esta oferta fue determinante para que la ocupación se mantuviera sostenida en los principales destinos: San Javier encabezó el ranking con un 98% de ocupación, seguido por San Pedro de Colalao (88%) y El Cadillal (83%).

Agenda de eventos

La provincia se convirtió en un gran escenario de festivales, deporte y cultura, lo que aseguró un alto flujo de visitantes y un total de 58.210 pernoctaciones. Entre los eventos de mayor convocatoria que sirvieron como motor del fin de semana, se destacaron:

Deporte Motor y Aventura: El XXXIV Rally Transmontaña de Enduro Argentina, que atrajo a más de 1.000 pilotos, incluyendo corredores de diez países (Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Perú).

Festivales Populares: El Festival Nacional de las Aguas Termales en Taco Ralo, con la presencia estelar del Chaqueño Palavecino, el 8° Festival de la Caña de Azúcar en Leales, el Festival de la Caña de Azúcar en Quilmes y Los Sueldos, y Festapir 2025 en El Cadillal. Cultura y Segmento MICE: El Festival Internacional de Cine de Animación Plum! en Tafí del Valle , el Congreso Nacional de Abogacía Joven y el Torneo Final Nacional de Tiro al Arco.

Deporte y Valores

El presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, destacó la gestión como clave para el posicionamiento provincial: “La gran cantidad de eventos programados, deportivos y culturales, no es una casualidad; es el fruto de una decisión política que prioriza el turismo como motor económico. Nosotros generamos una agenda activa durante los cuatro días, y el público responde. Esto nos permite mostrar que Tucumán tiene todo y que el Estado sigue presente, invirtiendo en obras y en propuestas que generan trabajo en el interior.

Los datos nacionales publicados por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también señalaron a Tucumán como uno de los destinos donde la agenda de actividades tuvo mayor incidencia en la movilización de viajeros. El organismo reportó un aumento del 21% de turistas en todo el país respecto al mismo feriado del año anterior, con un crecimiento real del 34% en el gasto total.

Con estos indicadores, Tucumán consolida su posicionamiento como destino protagonista en el segmento de eventos, fortaleciendo su estrategia de desarrollo turístico en beneficio de toda la provincia.