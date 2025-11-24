lunes 24 de noviembre de 2025
Monterizos
24 Nov 2025

Se viene una semana en la que vamos a arder

Para esta jornada la temperatura mínima es de 16° y la máxima se ubicará en los 34.

Sr espera que la nueva semana que inicia será muy calurosa, marcada por altas temperaturas y sin probabilidades de lluvias.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 16° y la máxima se ubicará en los 34°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 73%. El viento corre del norte a 13 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.

