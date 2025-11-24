Fuerte crecimiento del turismo en el fin de semana largo: Tucumán tuvo una ocupación destacada

El reciente feriado por el Día de la Soberanía, que se extendió a cuatro días, dejó cifras que confirman el repunte de la actividad turística en Argentina. De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.694.000 personas viajaron por el país, lo que refleja un crecimiento del 21% respecto al mismo fin de semana largo del año pasado. El movimiento económico también dio un salto importante: $355.789 millones en términos reales, impulsados por la recuperación de múltiples economías regionales y miles de pymes vinculadas al sector.

Si bien el gasto total aumentó, el gasto diario promedio por turista fue de $91.317, un 3,7% menor que en 2024. Este comportamiento se explica por un viajero más cuidadoso, que priorizó consumos esenciales en gastronomía, alojamiento y transporte, en un contexto de moderación del poder adquisitivo. Aun así, la estadía promedio creció un 15% y se ubicó en 2,3 noches, un dato que muestra cómo el formato de feriado extendido potenció las escapadas y favoreció la demanda general.

Los destinos más elegidos volvieron a mostrar la diversidad de la oferta turística argentina. Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y los complejos termales de Entre Ríos registraron ocupaciones muy altas. También tuvieron un desempeño destacado Bariloche, Salta, Tucumán, y los corredores serranos de la provincia de Buenos Aires, como Tandil. En la Patagonia, puntos tradicionales como El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos confirmaron una temporada que se expande a lo largo de todo el mapa.

El balance anual también acompaña esta tendencia. En lo que va de 2025 se registraron siete fines de semana largos con un total de 11.964.940 turistas movilizados y un movimiento económico estimado en $2.722.208 millones (equivalentes a u$s 1.944 millones). Esta circulación no solo beneficia a destinos turísticos consolidados, sino a toda la cadena de valor: comercios, alojamientos, gastronómicos, agencias de viajes y proveedores regionales.

Con vistas a la temporada de verano, las expectativas se muestran alentadoras. Las reservas se encuentran entre un 15% y un 20% por encima del año pasado, según detalló Aldo Elías, vicepresidente de AHTRA. A esto se suma una mayor competitividad de Argentina frente a otros destinos regionales que se encarecieron, lo que podría impulsar la llegada de visitantes tanto nacionales como extranjeros.

Desde la Cámara Argentina de Turismo, su presidenta Laura Teruel celebró los niveles de ocupación del fin de semana y subrayó la importancia de sostener programas de promoción y alternativas de financiamiento para mantener el flujo turístico. Sin embargo, desde el sector privado también advierten matices: Carlos Yanelli, referente de AHRCC, señaló que noviembre tuvo un repunte en la Ciudad de Buenos Aires gracias a eventos y espectáculos deportivos, aunque esto no compensa del todo la caída general del año. Por su parte, Pablo Aperio, de Travel Services, remarcó que la suba del dólar tras septiembre volvió más atractivo el turismo interno, y que muchos viajeros ya están confirmando destinos para el verano.

En síntesis, el fin de semana largo por el Día de la Soberanía mostró una demanda turística fuerte, con más viajeros, mayor gasto total y buenas perspectivas para el verano, aun dentro de un escenario donde el consumidor mantiene un perfil más austero. El desafío será transformar este impulso en una oportunidad concreta para consolidar la recuperación del sector a través de estrategias de promoción, competitividad y financiamiento accesible.