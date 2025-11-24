Este jueves 27 arranca el pago del sueldo de noviembre para estatales
Desde el ministerio de Economía, anunciaron que los primeros en pasar a cobrar serán los trabajadores de la salud, IPV e IPSST.
De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Hacienda, dependiente de Tesorería General de la Provincia, el próximo jueves los trabajadores estatales podrán pasar por los cajeros automáticos a cobrar la parte proporcional (20%) del sueldo del mes de noviembre:
Cronograma de pagos
Jueves 27 de noviembre:
-Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.Sa.)
-Instituto Provincial De La Vivienda
-Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo
Viernes 28 de noviembre:
-Seguridad ( Dpto. Gral. De Policía-Direc. Gral. De Institutos Penales)
-Administración C E N T R A L
-Defensoría Del Pueblo
-Tribunal De Cuentas
-Tribunal Fiscal De Apelación
-Poder Legislativo
-Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)
Sábado 29 de noviembre:
- Comunas Rurales
-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
-Ministerio Público Fiscal
-Ministerio Pupilar Y De La Defensa
- Municipios Del Interior
-Dirección Recursos Hídricos
-Ente Autárquico Tucumán Turismo
-Ente Cultural De Tucumán
-Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
-Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
-Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
-Instituto Desarrollo Productivo
-Ente Infraestructura Comunitaria
-Inst. Promociona Del Azúcar Y Alcohol
-Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa