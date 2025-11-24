lunes 24 de noviembre de 2025
Este jueves 27 arranca el pago del sueldo de noviembre para estatales

Desde el ministerio de Economía, anunciaron que los primeros en pasar a cobrar serán los trabajadores de la salud, IPV e IPSST.

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Hacienda, dependiente de Tesorería General de la Provincia, el próximo jueves los trabajadores estatales podrán pasar por los cajeros automáticos a cobrar la parte proporcional (20%) del sueldo del mes de noviembre:

Cronograma de pagos

Jueves 27 de noviembre:

-Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.Sa.)

-Instituto Provincial De La Vivienda

-Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo

Viernes 28 de noviembre:

-Seguridad ( Dpto. Gral. De Policía-Direc. Gral. De Institutos Penales)

-Administración C E N T R A L

-Defensoría Del Pueblo

-Tribunal De Cuentas

-Tribunal Fiscal De Apelación

-Poder Legislativo

-Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)

Sábado 29 de noviembre:

- Comunas Rurales

-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)

-Ministerio Público Fiscal

-Ministerio Pupilar Y De La Defensa

- Municipios Del Interior

-Dirección Recursos Hídricos

-Ente Autárquico Tucumán Turismo

-Ente Cultural De Tucumán

-Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

-Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

-Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)

-Instituto Desarrollo Productivo

-Ente Infraestructura Comunitaria

-Inst. Promociona Del Azúcar Y Alcohol

-Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa

