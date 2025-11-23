Peregrinos tucumanos ya iniciaron su caminta rumbo a Catamarca

Catamarca vuelve a encender uno de los encuentros de fe más convocantes del norte argentino. A días del comienzo formal de las festividades en honor a la Virgen del Valle, miles de devotos de distintas provincias ya se encuentran en camino hacia el Santuario, que cada 8 de diciembre se transforma en el epicentro de una de las celebraciones religiosas más multitudinarias del país.

Como ocurre año tras año, los primeros en partir fueron los caminantes. Desde San Miguel de Tucumán —una de las columnas históricamente más numerosas— ya se observan grupos avanzando por las rutas con destino a la capital catamarqueña.

En los días previos a la procesión central se sumarán los ciclistas, y en la víspera realizarán su tradicional arribo los contingentes de motos y vehículos que completan el grueso de la peregrinación.

El calendario litúrgico comenzará formalmente este 29 de noviembre a las 19, cuando la imagen de la Virgen sea descendida de su camarín.

La ceremonia coincide este año con el inicio del tiempo de Adviento y dará apertura a la novena, que meditará especialmente sobre la vida del beato Mamerto Esquiú en el marco de la preparación para el bicentenario de su nacimiento, a celebrarse en 2026.