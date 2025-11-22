La máxima llegará a 29°C y se viene una semana agobiante en Tucumán



El sábado arrancó en Tucumán con cielo ligeramente nublado, alta humedad y ambiente templado, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima registrada fue de 15,1°C, con una humedad relativa del 85% y una visibilidad de 10 kilómetros, condiciones típicas de una mañana de transición hacia un día caluroso.

Con el avance de las horas, el cielo fue ganando nubosidad y se espera que permanezca mayormente cubierto durante toda la jornada, aunque sin probabilidades significativas de lluvia para la zona del llano. Hacia el mediodía, el SMN estima que la temperatura rondará los 22°C, acompañada por vientos moderados del sector nordeste, lo que favorecerá una rápida sensación de calor en el valle tucumano.

Durante la tarde de este sábado, el termómetro continuará en ascenso hasta alcanzar la máxima prevista de 29°C, en un contexto de cielo gris pero ambiente pesado y cálido. Para la noche se mantendrán las condiciones de estabilidad, aunque con un descenso de la temperatura hasta alrededor de los 25°C, todavía por encima de los valores típicos para esta época del año.

De cara al domingo, el pronóstico del SMN advierte que la tendencia cálida se consolidará en Tucumán. La jornada arrancaría con una mínima cercana a los 17°C, pero rápidamente la temperatura escalará hasta una máxima en torno a los 31°C, con cielo parcialmente nublado y sin cambios significativos en el patrón de circulación de los vientos.

El escenario se volverá aún más exigente a partir del lunes, cuando el organismo nacional anticipa que el calor se intensificará con fuerza en la provincia. De acuerdo a las proyecciones, durante el resto de la semana podrían registrarse máximas que alcancen los 37°C, configurando una racha de días agobiantes, con especial impacto en horas de la siesta y primeras horas de la tarde.

Ante este panorama, se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol en los momentos de mayor radiación, mantenerse bien hidratada, usar ropa ligera y de colores claros, y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, que son los grupos más vulnerables frente a los golpes de calor.