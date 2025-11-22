Allanamiento en Monteros por explotación sexual infantil terminó con el secuestro de celulares

Un nuevo allanamiento volvió a encender las alarmas en Monteros en el marco de una causa por distribución de imágenes de explotación sexual infantil, uno de los delitos más graves y perseguidos por el Ministerio Público Fiscal.

En la tarde del viernes personal de la Comisaría local ingresó a una vivienda ubicada en la primera cuadra de calle Italia, donde se secuestraron elementos tecnológicos clave que permitirán avanzar en la identificación de los responsables.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron tres teléfonos celulares de distintas marcas.

Los dispositivos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia para ser sometidos a pericias forenses, un paso considerado determinante para reconstruir el recorrido del material y establecer quiénes intervinieron en su difusión.

Este nuevo operativo se suma a una serie de intervenciones que Monteros ha registrado a lo largo de 2025 en torno a la misma problemática.

En febrero, un allanamiento en el barrio 105 Viviendas —realizado por la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste— permitió obtener evidencia relacionada con la circulación de contenido sexual infantil en redes.

Un mes después, otra vivienda del casco céntrico fue intervenida tras un reporte internacional emitido por el National Center for Missing & Exploited Children, organización que monitorea y alerta sobre este tipo de delitos en el mundo.

Las reiteradas intervenciones evidencian que la ciudad se mantiene bajo la lupa de las autoridades, que buscan desarticular posibles redes y frenar la propagación de material extremadamente dañino para las víctimas.

La Justicia continuará con las medidas procesales a partir del análisis de los celulares secuestrados, que podrían aportar información decisiva para encaminar la investigación hacia los presuntos responsables.