Alejo Orellana Casmuz brilló y ganó la Milla Urbana Ciudad de Buenos Aires

El joven tucumano Alejo Orellana Casmuz se coronó campeón en la Milla Urbana de Buenos Aires, una de las competencias más emblemáticas del atletismo argentino. En la categoría Media Milla Kids hasta 9 años, Alejo demostró su talento y dedicación, acompañado de su entrenador Kevin Zarate.

Con un tiempo de 2'47" (2 minutos y 47 segundos), Alejo logró un ritmo impresionante de 3'29"/km, una marca que lo posiciona como una de las promesas más destacadas del atletismo argentino en su categoría.

La Milla Urbana de Buenos Aires reunió a más de 3.000 personas, y Alejo se destacó entre la multitud, demostrando su capacidad para competir al más alto nivel. Su logro es un testimonio de su arduo trabajo y dedicación, y es un orgullo para su familia, su entrenador y su comunidad.

Alejo tiene un futuro prometedor en el atletismo argentino y hoy dio un pasó más en su corta carrera.

