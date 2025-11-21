Precaución en Ruta 307: caída de ramas afecta el tránsito tras la fuerte tormenta nocuturna

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán informó que se registró la caída de ramas sobre la calzada en el tramo comprendido entre los kilómetros 11 y 30 de la Ruta Provincial N.º 307, por lo que se solicita a los conductores circular con extrema precaución.

Personal de Vialidad se encuentra trabajando en la limpieza de la zona afectada por la tormenta ocurrida durante la madrugada del viernes, que registro fuertes ráfagas de viento. El objetivo es despejar la ruta y garantizar condiciones seguras para el desplazamiento de vehículos en el fin de semana largo.

Las tareas se desarrollan en medio de un contexto climático cambiante, que ha provocado caída de ramas en sectores de curvas y pendientes.