Monteros activó operativo de emergencia tras caída de árboles y postes por fuertes vientos



La Municipalidad de Monteros, a través de Servicios Públicos, informa que durante la madrugada del viernes se registraron caídas de árboles y postes en diversos puntos de la ciudad, como consecuencia de los fuertes vientos y tormentas. Las zonas más afectadas fueron Avenida España, Acceso Sur, el entorno del Parque 28 de Agosto y la Plaza Bernabé Araoz, donde se llevaron a cabo operativos de emergencia para garantizar la seguridad de vecinos y restablecer la circulación de vehículos.

Desde las primeras horas, con la luz del día, equipos municipales comenzaron el relevamiento de daños y coordinaron acciones con las empresas prestadoras de servicios como Telecom y EDET, para el recambio urgente de postes y la restitución de energía y conectividad.

En paralelo, se desplegaron cuadrillas en la isla de San José y otros sectores, siguiendo los protocolos establecidos por las áreas de Defensa Civil, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Alumbrado Público y Parques y Jardines.

Estado del acceso sur a Monteros

El Acceso Sur permanece momentáneamente cortado, y los colectivos no están ingresando por esa vía. Se solicita a la población circular con precaución, especialmente en las zonas intervenidas, y seguir las indicaciones del personal municipal.

El área de Servicios Públicos continúa trabajando para normalizar la situación en toda la ciudad, en una jornada marcada por la fuerte tormenta registrada en la noche, que tuvo intensas ráfagas de viento.