El temporal dejó graves daños en varias localidades del sur tucumano

Un violento temporal azotó Tucumán durante la madrugada de este viernes, entre las 2 y las 4,El temporal dejó graves daños en Tucumán y gran parte del NOA en el sur provincial, donde se registraron las situaciones más críticas. .

Según informó Ramón Imbert, subdirector de Defensa Civil, las ráfagas alcanzaron una intensidad extraordinaria, provocando voladuras de techos, caída de árboles y postes, afectando el suministro eléctrico y el servicio de telefonía en distintas localidades. En Santa Ana, además, hubo caída de granizo.

Cuadrillas de equipos de emergencia trabajan desde temprano realizando relevamientos y asistencias en San Miguel de Tucumán, Bella Vista, Benjamín Aráoz y otras áreas impactadas.

Posteriormente, en el tramo entre Los Alamitos y Graneros, cuatro árboles de gran porte bloquearon completamente el camino. Las dotaciones trabajaron durante horas bajo condiciones extremas para liberar la ruta con apoyo de un tractor.

El temporal dejó en evidencia la vulnerabilidad de muchas familias y la magnitud del impacto climático en el sur tucumano, donde se registraron los daños más severos. Las autoridades continúan en alerta ante posibles nuevas complicaciones, y el servicio de emergencias 103 permanece disponible las 24 horas.

Otras provincias del NOA también se vieron afectadas, siendo Santiago del Estero la más dañada, con gran cantidad de destrozos materiales y cortes de luz en grandes zonas, además de la muerte de una adolescente de 16 años.