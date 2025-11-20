jueves 20 de noviembre de 2025
Se esperan lluvias para la noche y mañana

Para esta jornada la temperatura mínima es de 21° y la máxima se ubicará en los 36°, al mediodía.

El termómetro volverá a marcar más de 35°C en esta jornada. Sin embargo, se esperan lluvias y tormentas aisladas para la noche y en la mañana del viernes. Los próximos días, las nubes dominarán el cielo monterizo.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 21° y la máxima se ubicará en los 36°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 73%. El viento corre del sudoeste a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.

