La polémica decisión de la AFA: por qué Rosario Central es campeón de la Liga 2025

Rosario Central fue reconocido este jueves como campeón de la Liga Profesional 2025 tras finalizar en lo más alto de la Tabla Anual. En una reunión encabezada por Claudio Tapia y Francisco Duarte, CEO de la Liga, los dirigentes definieron detalles de la temporada 2026 y acordaron dejar sin efecto la Supercopa Internacional, lo que otorgó al Canalla el mérito de ser el mejor equipo del año.

La decisión se basó en la campaña sólida del conjunto de Ariel Holan, que terminó el 2025 como líder absoluto de la Tabla Anual con 66 puntos, superando por cuatro unidades a Boca. Central había dominado la Zona B tanto en el Apertura como en el Clausura y sostuvo una regularidad notable en toda la temporada.

El equipo rosarino se mostró imbatible en el Gigante de Arroyito, donde no perdió ningún partido durante el Clausura: sumó 15 puntos gracias a 3 victorias y 6 empates.

Esa fortaleza como local se combinó con un rendimiento sobresaliente en condición de visitante, donde cosechó 16 unidades con 5 triunfos, 1 empate y solo una caída, la del último fin de semana ante Independiente.

A lo largo del año, Central apenas sufrió dos derrotas: ante Boca por la fecha 8 del Apertura y frente al Rojo en la recta final del Clausura.

Su rendimiento le permitió asegurarse el primer puesto de la Tabla Anual con anticipación y, además, garantizar su clasificación tanto a la Copa Libertadores 2026 como a la ya cancelada Supercopa Internacional 2025.

Boca, por su parte, completó una temporada sólida como líder de la Zona A, aunque no logró alcanzar al Canalla en la sumatoria general.

El Xeneize sumó 29 puntos en su grupo y selló también su boleto a la Libertadores, pero quedó por detrás del rendimiento rosarino, que se impuso con autoridad a lo largo de todo el año