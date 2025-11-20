Guadalupe Aguilar: la voz tucumana que conquista escenarios nacionales

Con una identidad artística sólida y una presencia cada vez más fuerte en los escenarios, se afirma como una de las voces emergentes del folclore argentino con mayor proyección nacional.

El 2025 vino cargado de hitos. En octubre, Aguilar realizó una gira por Buenos Aires, donde visitó medios nacionales, peñas históricas y espacios culturales. El recorrido tuvo un cierre inolvidable: un show a sala llena en la Casa de Tucumán en CABA, donde concluyó su gira nacional rodeada de artistas invitados y un público que llenó cada rincón del espacio.

Otro momento central del año fue su participación en la 60° edición del Festival de Monteros – Fortaleza del Folclore, un escenario clave en su historia musical y un punto de reencuentro con el público que la vio crecer y la acompañó desde sus primeros pasos en la música.

En paralelo, Aguilar continúa fortaleciendo sus lazos dentro del ambiente musical del país. Este año compartió escenarios con Los Tekis en la Experiencia Carnaval, además de presentaciones junto a Cara Fea, Lázaro Caballero y otros artistas destacados. También profundizó su vínculo artístico con Christian Herrera, con quien grabó un feat que abrió nuevas puertas y colaboraciones que ya comienzan a proyectarse hacia futuros encuentros musicales.

Estos encuentros, cada vez más frecuentes, confirman su posicionamiento en la escena nacional y su capacidad para dialogar musicalmente con referentes de distintos puntos del país.

Este 27 de noviembre, Guadalupe regresará a Buenos Aires para participar de la Noche de las Casas de las Provincias, representando a Tucumán y compartiendo escenario con otros artistas de la provincia en uno de los eventos culturales más convocantes del año en la Ciudad de Buenos Aires.

Con una propuesta que combina tradición, fuerza interpretativa y una sensibilidad profundamente tucumana, Aguilar continúa consolidando un camino que la posiciona entre las jóvenes figuras destacadas del folclore actual.

Quienes quieran acompañar su crecimiento pueden seguirla en sus redes sociales y escuchar su música en plataformas digitales:

📲 Instagram: @guadalupeaguilarok

🎧 Escuchá su música y suscribí

YOUTUBE: https://youtube.com/@guadalupeaguilar?si=uXHGroItrBRs6_-C

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4R9sO6cFDLc4ic89jtpqJE?si=Th8zqxUPQBGGF3BuTF1hlg

TikTok: https://www.tiktok.com/@guadalupeaguilarok?_r=1&_t=ZM-91ZR3oKicVI

“Cada vez que canto lejos de mi provincia siento que llevo conmigo la voz del pue.blo que me formó, y todo lo que estoy viviendo es gracias al público, que me abre su corazón en cada lugar al que voy", cerro