Alerta por vientos fuertes y posibles tormentas en Tucumán

Un frente frío ingresará durante la madrugada con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén tormentas aisladas y un descenso moderado de temperatura.

"Tucumán se prepara para un cambio brusco en las condiciones del tiempo. De acuerdo al pronóstico actualizado, durante la madrugada del viernes ingresará un frente frío que provocará vientos intensos del sector sur y sudeste, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h, sobre todo en zonas del este y del norte provincial", informó el prof. Cristofer Brito del Observatorio Tucumán del Servicio Meteorológico Nacional.

🌩 Tormentas aisladas, pero con posibilidad de ser fuertes

Con el avance del frente, no se descarta la formación de tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían tener características fuertes de manera localizada, con abundante caída de agua en cortos períodos.

Las lluvias comenzarán a disminuir hacia el mediodía del viernes.

🌡 Descenso de temperatura

El ingreso del frente hará que las temperaturas bajen de forma moderada:

Mínima nocturna: alrededor de 18°

alrededor de Máxima del viernes: cerca de 25°

📆 ¿Cómo sigue el fin de semana?

El sábado y el domingo las condiciones tenderán a mejorar: