Línea 102 fuera de servicio por problemas técnicos: se suspende la atención telefónica temporalmente

La Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, comunicó que la Línea 102 se encuentra fuera de servicio debido a problemas técnicos en el sistema.

Esta línea es una herramienta clave para la atención de situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, por lo que su interrupción temporal requiere especial atención. Desde el organismo se indicó que no se podrán recibir llamadas mientras se trabaja en la reparación y restablecimiento del servicio, y se comprometieron a informar a la comunidad apenas se normalice la atención.

La Línea 102 es un canal gratuito, confidencial y de atención directa que permite activar protocolos de intervención ante situaciones de riesgo. Su funcionamiento es parte del sistema de protección integral de derechos, por lo que su pronta recuperación es prioridad para las autoridades provinciales.