Jaldo confirmó la modernización integral de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

El gobernador, Osvaldo Jaldo, anunció en conferencia de prensa el avance del proceso de modernización de la Terminal de Ómnibus de Tucumán, destacando que la gestión provincial ya dio inicio al proceso licitatorio para la concesión del predio, cuyo contrato original venció recientemente.

Jaldo estuvo acompañado por los ministros de su gabinete: Daniel Abad (Economía y Producción), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público), Susana Montaldo (Educación), Luis Medina Ruiz (Salud Pública) y Federico Masso (Desarrollo Social); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur.

“Esta decisión que hemos tomado, que también tiene que ver con otra de las puertas de ingreso a la provincia, es que ya hemos comenzado el proceso licitatorio de la concesión de la terminal de ómnibus de Tucumán”, afirmó Jaldo. Explicó que el contrato anterior quedó sin vigencia y que es necesario adjudicar nuevamente el servicio bajo un esquema actualizado.

El mandatario detalló que el pliego se encuentra en su etapa final: “Con Obras Públicas, con Economía, con la Fiscalía de Estado y con las diferentes áreas estamos prácticamente finalizando todo lo que tiene que ver con el pliego licitatorio”. Asimismo, confirmó que se realizará una licitación nacional, abierta a inversores interesados en cumplir con los requisitos exigidos para competir y para adjudicarse la concesión.

El proyecto incluye un programa de modernización, mejoramiento edilicio y optimización funcional de la terminal, considerada una infraestructura clave para el turismo y la conectividad provincial. “Es otra de las puertas de ingreso a nuestra provincia”, remarcó.

Jaldo también recordó que este proceso se complementa con la remodelación del aeropuerto, recientemente asegurada gracias a gestiones conjuntas con Nación. “Con un aeropuerto prácticamente nuevo y una terminal prácticamente nueva, que está ya para llamar a licitación en cuanto finalicemos la documentación, damos dos muy buenas noticias en momentos donde nadie ignora la crisis económica y financiera que vive el país”, afirmó.

El Gobernador valoró que, pese al contexto nacional, la provincia haya podido avanzar en obras estratégicas: "Hemos podido conseguir una remodelación del aeropuerto y también una remodelación a nuevo de la terminal".

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán, Marcelo Nazur, confirmó que la Provincia ya está en condiciones de llamar a licitación para la modernización integral de la Terminal de Ómnibus, luego de un trabajo interministerial que definió los aspectos técnicos, legales y económicos del proyecto.

También explicó que en el proceso participaron Obras Públicas, la Fiscalía de Estado y el Ministerio de Economía. “Obras Públicas tuvo a cargo la parte técnica y el anteproyecto; Fiscalía revisó todo el componente legal del pliego; y Economía evaluó la ecuación económica, inversión, tiempo y concesión”, detalló.

El ministro adelantó que el proyecto contempla una refuncionalización completa de la terminal, con intervenciones que buscan mejorar la circulación y jerarquizar los espacios: “Vamos a jerarquizar los accesos peatonales, reordenar el estacionamiento y sectorizar el área comercial para darle mayor organización y comodidad al usuario”.

También anunció obras clave en el área operativa: “En la parte de andenes vamos a modernizar toda la infraestructura: colocaremos carteles LED, renovaremos los pórticos de ingreso y reduciremos la congestión visual existente”. Además, se prevé la apertura del sector próximo a la estación de servicio, incorporándolo al uso público.

La intervención incluye la renovación de los núcleos sanitarios y otras mejoras edilicias, en una obra que demandará una inversión estimada de entre 6 y 7 millones de dólares, con un plazo de ejecución entre 3 y 4 años. El nuevo contrato prevé una concesión por 15 años.

Nazur destacó que esta iniciativa se enmarca en la política de infraestructura impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, orientada a modernizar las principales puertas de ingreso a la provincia y mejorar la experiencia de los usuarios.