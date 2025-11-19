¿Hasta cuándo es el descuento del 30% en el pago anual del CISI-2026?



La Municipalidad de Monteros, a través de su Dirección de Rentas, informa que se encuentra vigente la campaña de pago anual anticipado del CISI (Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles), con un beneficio del 30% de descuento para quienes abonen en un solo pago.

Esta oportunidad estará disponible desde el 17 de noviembre hasta el 26 de diciembre, y busca incentivar el cumplimiento tributario con ventajas para los contribuyentes.

Los vecinos y vecinas interesados pueden acercarse de lunes a viernes a la oficina de Rentas, donde recibirán asesoramiento personalizado para realizar el trámite. El descuento aplica sobre los periodos fiscales 2026, y representa una medida que favorece tanto la economía familiar como la planificación financiera del municipio.