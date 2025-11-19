miércoles 19 de noviembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1425Blue: $1430Bolsa: $1441CCL: $1468.9Mayorista: $1404Cripto: $1473.66Tarjeta: $1852.5
19 Nov 2025

¿Hasta cuándo es el descuento del 30% en el pago anual del CISI-2026?

La Dirección de Rentas de Monteros lanzó la campaña de pago anticipado para contribuciones sobre inmuebles correspondientes al periodo 2026.


La Municipalidad de Monteros, a través de su Dirección de Rentas, informa que se encuentra vigente la campaña de pago anual anticipado del CISI (Contribuciones que Inciden Sobre los Inmuebles), con un beneficio del 30% de descuento para quienes abonen en un solo pago.

Esta oportunidad estará disponible desde el 17 de noviembre hasta el 26 de diciembre, y busca incentivar el cumplimiento tributario con ventajas para los contribuyentes.

Los vecinos y vecinas interesados pueden acercarse de lunes a viernes a la oficina de Rentas, donde recibirán asesoramiento personalizado para realizar el trámite. El descuento aplica sobre los periodos fiscales 2026, y representa una medida que favorece tanto la economía familiar como la planificación financiera del municipio.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

¿Hasta cuándo es el descuento del 30% en el pago anual del CISI-2026?

Hoy hay paro universitario y se viene una semana entera con medidas de lucha

Autoservicio Capo inauguró una nueva sucursal y sumó 100 puestos de trabajo en la capital tucumana

Línea 102 fuera de servicio por problemas técnicos: se suspende la atención telefónica temporalmente

Dragado y limpieza del arroyo El Tejar: avanzan las obras claves del Plan Pre-Lluvia en Monteros

Allanan más de 10 domicilios de jefes de comisarías de Tucumán por grave denuncia de coimas