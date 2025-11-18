martes 18 de noviembre de 2025
Regresan las lluvias, antes de lo esperado

La máxima para esta jornada será de 33°C.

El Servicio Meteorológico Nacional informa cambios en las condiciones térmicas de las próximas 48 horas. Las lluvias, que regresarían el fin de semana, ahora podrían presentarse de forma aisladas en las noches del miércoles y jueves.

Hoy en el departamento Monteros:

La máxima para esta jornada será de 33°C, mientras que la mínima fue de 15. En cuanto a la humedad, estará en 58%. Por otra parte, el viento corre del norte a 19 km/h. En relación a l visibilidad en ruta, la misma es de 15 km.

