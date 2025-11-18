Dragado y limpieza del arroyo El Tejar: avanzan las obras claves del Plan Pre-Lluvia en Monteros

Los trabajos forman parte del operativo de preparación para la temporada estival y buscan optimizar el escurrimiento del agua, prevenir anegamientos y fortalecer el sistema pluvial de la ciudad.

El intendente Francisco “Panchito” Serra recorrió este martes el arroyo El Tejar para supervisar la etapa final del dragado y limpieza del canal principal, una intervención estratégica que se desarrolla desde hace varios meses y que se enmarca en el Plan Pre-Lluvia, destinado a reforzar la infraestructura hídrica de Monteros antes del período de tormentas.

Según informó el municipio, ya se intervinieron más de 6 kilómetros lineales, desde la junta del arroyo hasta el río Romano, utilizando maquinaria municipal y el trabajo sostenido del equipo de Servicios Públicos. La obra también incluyó la limpieza de canales secundarios y terciarios en diferentes puntos de la ciudad, operativos realizados íntegramente con recursos humanos y técnicos propios.

El intendente Serra destacó el acompañamiento institucional necesario para avanzar con este tipo de intervenciones. “Agradezco al Honorable Concejo Deliberante, que nos brindó las herramientas necesarias para llevar adelante estas tareas; a nuestro equipo de Servicios Públicos, que durante meses sostuvo este esfuerzo con compromiso; y al Gobierno de la Provincia, a través de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, la Subdirección de Suelo y el Comité de Cuenca del Balderrama, por el acompañamiento técnico e institucional”, señaló durante la recorrida.

En la inspección también estuvieron presentes el presidente del HCD, Daniel López; las concejalas Adriana Boffano, Belén Serra y Rosana Chabán; el concejal Mauricio Ovejero; el secretario de Obras Públicas, Arq. Augusto Manservigi, y el secretario de Servicios Públicos, Diego Ruiz Elías, junto a equipos técnicos de ambas áreas.

Desde la Municipalidad solicitaron la colaboración de los vecinos para mantener limpios los canales y evitar la acumulación de residuos que puedan comprometer el funcionamiento del sistema pluvial. “Una ciudad más linda y sustentable es posible con el esfuerzo conjunto”, remarcaron.