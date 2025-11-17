La SAT realiza importantes obras de agua potable en Tafí del Valle

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) realizó un recorrido por las obras de ampliación y mejoras en las plantas potabilizadoras de Tafí del Valle, en una jornada encabezada por el presidente de la empresa, Marcelo Caponio, junto al secretario de Gobierno municipal, Gabriel Cruz, autoridades locales y responsables técnicos.

Durante la visita, Caponio destacó el avance de las obras que permitirán mejorar sustancialmente el servicio en un municipio que registra un notable aumento de la demanda. “Hemos comenzado por la planta de tratamiento de La Quebradita, donde se está ejecutando una obra muy importante. Se ampliaron los piletones de tratamiento, con uno nuevo de casi 40 metros de largo por 10 de ancho y 8 de profundidad, necesario para obtener mayor caudal de agua potable”, explicó el titular de la SAT.

El funcionario agregó que también se ampliaron las tomas del subálveo para captar más agua de los ríos de Tafí del Valle porque “cuando asumimos, en el casco céntrico el agua se daba de forma discontinua, desde las 8 de la mañana hasta las 14. Hoy, gracias a estas obras que ya están parcialmente operativas, se provee agua desde las 8 hasta las 22, y en poco tiempo vamos a lograr el servicio durante las 24 horas”.

Además, Caponio confirmó la recuperación de la planta potabilizadora de La Banda, que llevaba más de 20 años fuera de funcionamiento. “Hoy está operativa y permitirá reforzar todo el sistema actual y ampliar la red de agua potable, especialmente para esa zona tan importante del municipio”, señaló.

El titular de la SAT también recorrió la planta potabilizadora de El Churqui, la segunda más grande del valle, donde la empresa proyecta nuevas obras. “Vamos a instalar un laboratorio que evalúe la calidad del agua de las tres plantas, y construiremos nuevos piletones de tratamiento y decantación. Son obras necesarias que se realizan gracias a la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo y al trabajo articulado con el municipio”, sostuvo.

Por su parte, el secretario de Gobierno Municipal, Gabriel Cruz, valoró el impacto de los trabajos en marcha. “Estas tres plantas potabilizadoras son fundamentales para Tafí del Valle. Hacía mucho tiempo que no se realizaban obras de este nivel y hoy las vemos avanzar gracias al trabajo conjunto entre la SAT, la Provincia y el municipio. Tenemos una demanda creciente de agua, tanto de quienes viven aquí como de quienes vienen fines de semana o temporadas, y estas obras vienen a traer soluciones concretas”, expresó.

Participaron también de la visita, el Ing. Sergio López, gerente de Infraestructura y Planificación; Emanuel Villafañe, jefe de Agencia Tafí del Valle; Iván Buczek, gerente de Producción; Matías Álvarez, jefe de Producción por parte de la empresa y Liliana Gómez, secretaria de Obras y Servicios Públicos de Tafí del Valle.