Después de las lluvias, llegan días de sol y alta temperatura

El Servicio Meteorológico informa que la nueva semana que inicia estará marcada por nubosidad variable, marcas térmicas que superarán los 30°C. Las lluvias podrías regresar hacia el fin de semana.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 14° y la máxima se ubicará en los 28°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 98%. El viento corre del norte a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 8 km.