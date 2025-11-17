Capacitación gratuita en Monteros: herramientas para el abordaje de casos de vulnerabilidad y vejez



La ciudad de Monteros será sede de una jornada de formación especializada sobre vulnerabilidad y vejez, dirigida a referentes y equipos de áreas sociales de las comunas y municipios de Lules, Famaillá, Tafí del Valle y Monteros. La actividad se desarrollará el miércoles 19 de noviembre, de 9:30 a 12:30 h, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Máxima, ubicado en Ayacucho y Catamarca.

La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por la Coordinación de la Tercera Edad, en articulación con el Gobierno de Tucumán, el Ministerio de Salud Pública y el Honorable Concejo Deliberante de Monteros. El objetivo es brindar herramientas conceptuales y prácticas para el abordaje integral de situaciones que afectan a personas mayores, promoviendo el respeto, la contención y el acceso a derechos.

Desde la organización se destaca que la capacitación es gratuita y busca fortalecer el trabajo territorial de los equipos que acompañan a adultos mayores en contextos de vulnerabilidad.