Rige para Tucumán un alerta amarillo por fuertes tormentas

Tras un sábado caluroso, el domingo comenzó con un clima más agradable, aunque la inestabilidad irá aumentando a medida que pasen las horas. Según se prevé, las lluvias podrían iniciar pasado el mediodía en Monteros y extenderse durante toda la jornada.

Las precipitaciones ganarían intensidad hacia la noche, momento en el que rige una alerta amarilla por fuertes tormentas para toda la provincia. Se anticipan chaparrones, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento.

Una vez superado el domingo, desde el lunes no se esperan más lluvias y el pronóstico indica que se viene una semana estable y agradable.

