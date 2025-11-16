El monterizo Carlos “Incancho” Castillo ganó una exigente carrera en Santiago del Estero

El destacado ciclista monterizo Carlos “Incancho” Castillo volvió a subirse a lo más alto del podio, esta vez en una competencia realizada en Santiago del Estero, donde demostró una vez más su gran nivel y regularidad.

La prueba se desarrolló sobre un recorrido total de 80 kilómetros, en condiciones extremas de calor y viento, lo que aumentó la exigencia física y mental de los competidores.

“Ha sido una gran carrera, con mucho calor y viento en los últimos 40 kilómetros. A la ida nos escapamos cinco y, en la vuelta, quedamos dos. Faltando 500 metros logré despegarme y llegar solo a la meta”, relató Castillo en diálogo con MONTERIZOS, visiblemente satisfecho por la victoria.

Con esta nueva conquista, el ciclista de Monteros acumula varios triunfos consecutivos y se afianza como uno de los referentes del ciclismo del norte argentino. “Estoy muy contento porque se vienen dando varias victorias. Ya estamos más cerca del próximo objetivo”, señaló.

Próximo desafío: Chile

Castillo ya tiene en la mira su siguiente meta: la Vuelta de Copiapó, que se disputará en diciembre en Chile, donde competirá en la categoría Élite representando al equipo Ocean Bike de Buenos Aires.

“Vamos a ir más que todo a disfrutar, sin ponernos presión. Va a ser una experiencia muy linda y un desafío importante”, destacó el monterizo, que continúa entrenando intensamente para llegar en óptimas condiciones a la cita internacional.

El “Incancho”, fiel a su estilo combativo y disciplinado, sigue dejando en lo más alto el nombre de Monteros en cada competencia, consolidándose como uno de los grandes embajadores del deporte local en el ciclismo nacional e internacional.