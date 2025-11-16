domingo 16 de noviembre de 2025
El monterizo Carlos “Incancho” Castillo ganó una exigente carrera en Santiago del Estero

El ciclista monterizo se impuso en una dura competencia de 80 kilómetros bajo altas temperaturas y fuertes vientos. Ahora se prepara para su próximo desafío internacional en Chile.

El destacado ciclista monterizo Carlos “Incancho” Castillo volvió a subirse a lo más alto del podio, esta vez en una competencia realizada en Santiago del Estero, donde demostró una vez más su gran nivel y regularidad.

La prueba se desarrolló sobre un recorrido total de 80 kilómetros, en condiciones extremas de calor y viento, lo que aumentó la exigencia física y mental de los competidores.

“Ha sido una gran carrera, con mucho calor y viento en los últimos 40 kilómetros. A la ida nos escapamos cinco y, en la vuelta, quedamos dos. Faltando 500 metros logré despegarme y llegar solo a la meta”, relató Castillo en diálogo con MONTERIZOS, visiblemente satisfecho por la victoria.

Con esta nueva conquista, el ciclista de Monteros acumula varios triunfos consecutivos y se afianza como uno de los referentes del ciclismo del norte argentino. “Estoy muy contento porque se vienen dando varias victorias. Ya estamos más cerca del próximo objetivo”, señaló.

Próximo desafío: Chile

Castillo ya tiene en la mira su siguiente meta: la Vuelta de Copiapó, que se disputará en diciembre en Chile, donde competirá en la categoría Élite representando al equipo Ocean Bike de Buenos Aires.

“Vamos a ir más que todo a disfrutar, sin ponernos presión. Va a ser una experiencia muy linda y un desafío importante”, destacó el monterizo, que continúa entrenando intensamente para llegar en óptimas condiciones a la cita internacional.

El “Incancho”, fiel a su estilo combativo y disciplinado, sigue dejando en lo más alto el nombre de Monteros en cada competencia, consolidándose como uno de los grandes embajadores del deporte local en el ciclismo nacional e internacional.

