Se juegan hoy semifinales de la Liga Pirata: cuatro duelos definirán a los finalistas

El fútbol popular de Monteros vivirá un fin de semana decisivo con la disputa de las semifinales de la Liga Pirata, certamen que reúne a decenas de equipos de la ciudad y localidades cercanas. Los encuentros se desarrollarán en las canchas de Sosa y Maldonado, donde se conocerán a los finalistas de las categorías A y B.

Programación en cancha de Los Sosa

Categoría B: Yatay vs. Kolino

Yatay vs. Kolino Categoría A: San Miguel vs. San Carlos

Programación en cancha de Soldado Maldonado

Categoría B: Villa Dominga vs. Cáceres Juniors

Villa Dominga vs. Cáceres Juniors Categoría A: Monteagudo vs. Juniors

Los partidos se jugarán a las 15:00 (B) y 17:00 (A). Con tolerancia de 15 minutos.

Cada cruce promete intensidad y emoción, ya que los equipos llegan en un gran nivel futbolístico tras superar una fase regular muy competitiva.

En las dos categorías, los encuentros se jugarán a todo o nada: el que gane avanzará a la gran final, mientras que los perdedores quedarán eliminados del torneo.