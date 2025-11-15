Se juegan hoy semifinales de la Liga Pirata: cuatro duelos definirán a los finalistas
Los encuentros se disputarán este fin de semana en las canchas de Sosa y Maldonado.
El fútbol popular de Monteros vivirá un fin de semana decisivo con la disputa de las semifinales de la Liga Pirata, certamen que reúne a decenas de equipos de la ciudad y localidades cercanas. Los encuentros se desarrollarán en las canchas de Sosa y Maldonado, donde se conocerán a los finalistas de las categorías A y B.
Programación en cancha de Los Sosa
- Categoría B: Yatay vs. Kolino
- Categoría A: San Miguel vs. San Carlos
Programación en cancha de Soldado Maldonado
- Categoría B: Villa Dominga vs. Cáceres Juniors
- Categoría A: Monteagudo vs. Juniors
Los partidos se jugarán a las 15:00 (B) y 17:00 (A). Con tolerancia de 15 minutos.
Cada cruce promete intensidad y emoción, ya que los equipos llegan en un gran nivel futbolístico tras superar una fase regular muy competitiva.
En las dos categorías, los encuentros se jugarán a todo o nada: el que gane avanzará a la gran final, mientras que los perdedores quedarán eliminados del torneo.