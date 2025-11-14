Video: Leo Messi y Lautaro Martinez anotaron en la victoria de Argentina sobre Angola

Con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, la Selección Argentina derrotó 2-0 a Angola en Luanda y cerró su calendario 2025 con una victoria que, más allá del resultado, dejó varias conclusiones para el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni.

En un partido discreto, sin demasiadas luces, la Albiceleste logró imponer su jerarquía en los momentos justos. Lautaro abrió el marcador en el primer tiempo aprovechando una de las pocas situaciones claras generadas. En el complemento, Messi sentenció el encuentro con una definición precisa que confirmó la superioridad del equipo campeón del mundo.

Más allá del trámite, el duelo cumplió un objetivo importante: Scaloni aprovechó para darle minutos a varios jugadores que buscan un lugar en la lista para el Mundial 2026. Entre ellos, Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli, quienes hicieron su debut con la camiseta mayor y dejaron buenas sensaciones de cara al futuro.

Con este 2-0, la Selección despidió el año calendario y enfocará ahora su atención en el próximo gran hito: el sorteo de la Copa del Mundo, que se realizará el 5 de diciembre. Allí comenzará a tomar forma el camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.