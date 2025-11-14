León Rougés: Seguirá detenido acusado de disparar contra un comisario durante un procedimiento

Este viernes se llevó a cabo una audiencia convocada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, subrogada por Carlos Sale, con el objeto de solicitar la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo un hombre de 36 años, acusado disparar contra un policía durante una intervención en la vía pública.

El 14 de diciembre del año pasado, el imputado mantuvo una pelea con otro individuo fuera del Club Santa Rosa, ubicado sobre la Av. Belgrano al 300 de la localidad de León Rouges. En ese contexto intervino el Comisario principal de la zona pidiéndole que se retirara del lugar. Allí fue cuando el acusado se dirigió hasta su motocicleta y del baúl de la misma sacó un revólver con el cual efectuó varios disparos contra el oficial de policía quien atinó a refugiarse detrás de los automóviles que se encontraban estacionados allí.

Desde ese momento, el agresor se encuentra privado de la libertad bajo los cargos de abuso de arma agravado.

En virtud de que la investigación está concluida y se espera fecha de juicio, el auxiliar de fiscal Hugo Campos requirió la extensión de la medida cautelar por tres meses más, en función del riesgo procesal de fuga. En este sentido, el representante del MPF señaló que el acusado cuenta con otra causa por tentativa de homicidio y uso de arma de fuego en la cual se le impuso una restricción de portar cualquier tipo de arma, medida que incumplió en este caso.

En su resolución, el juez actuante convalidó el requerimiento fiscal y ordenó la extensión de la medida cautelar.