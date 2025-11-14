Detienen en Villa Quinteros a ”Chingolo”, sujeto que se encontraba profugo de la justicia

Un hombre, apodado “Chingolo”, que tenía orden de detención por parte de la Justicia por una causa de robo agravado, fue arrestado en la tarde del miércoles en la localidad de Villa Quinteros.

Mientras hacían recorridos preventivos, los efectivos de la Comisaría de Villa Quinteros encontraron al acusado frente a la plaza principal, luego de haber cumplido con una medida de allanamiento en su domicilio. Allí fue detenido y puesto a disposición de la OGA del Centro Judicial de Monteros, con la colaboración del personal de la Comisaría León Rougés.

La detención del joven de 35 años, fue supervisada por el jefe de la Zona III de la Unidad Regional Oeste, Comisario Inspector Walter Juárez, y el titular de la URO, Comisario General Marcos Goane.