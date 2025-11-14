¿Continuarán las lluvias el fin de semana?

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las condiciones térmicas para las próximas 72 horas serán inestables. Se estima cielo parcialmente nublado para el sábado, pero las lluvias volverían el domingo.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 16° y la máxima se ubicará en los 24°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 94%. El viento corre del sur a 2 km/h y la visibilidad en caminos es de 7 km.