Viral: ”El Número 1” fue brutalmente agredido por un padre en una expo de Tucumán: ¿qué pasó?

La Expo Futuro Alderetes 2025, organizada por la Municipalidad de Alderetes en el Club Social y Deportivo Villa de Alderetes, se desarrollaba con total normalidad este miércoles por la mañana, entre stands educativos, docentes y alumnos, cuando una pelea alteró por completo la jornada: Nel Godoy, conocido como “El Número 1”, fue agredido a golpes por otro hombre frente a decenas de testigos.

Según relataron presentes, el influencer había llegado temprano al evento, se había tomado fotos con estudiantes y compartido charlas con los asistentes. Todo transcurría en calma hasta que, repentinamente, se escucharon gritos, cayó un parlante y se desató una violenta escena.

“De pronto se armó el quilombo. Vi cómo le cayó el parlante de la música en la cabeza al Número 1 y cómo lo corrían a los golpes por todo el salón. Acto seguido llegó la Policía y se lo llevó al Número 1 para evitar una situación peor”, relató un docente que presenció la agresión.

Minutos después del episodio, se conoció la versión sobre el motivo de la pelea: según una docente que indagó lo ocurrido, el agresor sería el padre de una alumna, quien habría reaccionado tras comentarios fuera de lugar y subidos de tono que el influencer habría realizado dentro de uno de los stands.

El video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los tucumanos.

Otros incidentes protagonizados por “El Número 1”

En los últimos días, el influencer también fue noticia por otros episodios conflictivos.

Hace apenas unos días fue invitado a un streaming, donde solo permaneció unos minutos antes de discutir y pelearse con uno de los panelistas.

Semanas atrás, tuvo un tenso cruce con un automovilista en pleno centro de Tucumán mientras saludaba a un grupo de chicas egresadas. El conductor habría reaccionado molesto porque “El Número 1” detuvo el tránsito, pero este le respondió: “Yo mando acá, gil. ¿Quién te conoce?”, llegando incluso a amenazar al automovilista. Mirá el video desde acá en Tiktok