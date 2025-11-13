Una banda monteriza formará parte de Filo Rock

El ciclo académico llega a su fin y, como cada noviembre, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) prepara una gran despedida. Este viernes 14, desde las 18 horas, se realizará una nueva edición del Filo Rock, el festival que combina música, arte local y espíritu universitario en el predio de avenida Benjamín Aráoz al 800.

El show organizado por el centro de estudiantes La Bolívar en conjunto con la Facultad propone terminar el año con energía y celebrar el trabajo compartido durante 2025. La entrada es libre y el acontecimiento está abierto a todo el público, no sólo a estudiantes.

En el escenario estarán algunas de las bandas más destacadas del ambiente tucumano, que traerán distintos estilos y sonidos: habrá clásicos como los Rock and Lobos y emergentes como Terapia Distópica, Priztik, Psykofusion, Utópico Amanecer, La tumba del chiquito, Tainaka y Mateogasis. Todos prometen una tarde de riffs, letras potentes y buena vibra.

Además de música en directo, Filo Rock pretende visibilizar el talento artístico joven que surge en Tucumán, y reforzar los lazos entre la Facultad y la cultura local. Para muchos estudiantes, se trata de una cita que marca el cierre del año universitario: una oportunidad para disfrutar entre parciales, entregas y últimos exámenes. Así lo viven: Jerónimo Nieva en batería (21 años - Monteros), Máximo Sorbello la voz del grupo (17 años - Famaillá), Zacarías Alio en guitarra (21 años - Famaillá) y Ulises Ortiz en bajo (17 años - Monteros), quienes forman Psykofusión, la banda nacida en Monteros que esté año cumplió su primer aniversario de vida musical.

En la organización señalaron que el objetivo del encuentro es “celebrar lo que se aprendió, lo que se compartió y lo que viene”, con un espacio donde la música se convierte en punto de unión entre carreras, generaciones y proyectos.