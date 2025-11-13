jueves 13 de noviembre de 2025
Monterizos
13 Nov 2025

La lluvia seguirá acompañando esta jornada

Para esta jornada la temperatura mínima es de 15° y la máxima se ubicará en los 20°, al mediodía.

Hasta el viernes las condiciones térmicas serán inestables. La lluvia continúa y las marcas térmicas se mantendrán por debajo de los 25°C. Para el fin de semana el tiempo comenzaría a mejorar.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 15° y la máxima se ubicará en los 20°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 99%. El viento corre del sur a 8 km/h y la visibilidad en caminos es de 2 km.

