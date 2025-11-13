Jaldo encabezó la asunción de Romano como intendente de Alberdi

El gobernador Osvaldo Jaldo, tomó juramento, este miércoles al intendente Bruno Romano de Alberdi, quien regirá los destinos del municipio hasta el fin del período 2023-2027.

Acompañaron el vicegobernador Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla y su vicepresidente Aldo Salomón. También estuvieron los ministros Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Medina Ruiz (Salud Pública) y Marcelo Nazur (Obras Públicas). A ellos se sumó la representación en el Congreso de la Nación, con la asistencia de los diputados Elia Fernández, Agustín Fernández y Gladys Medina, junto a intendentes, legisladores y comisionados comunales de toda la provincia.

Junto al intendente, prestaron juramento los 10 concejales que renovarán el compromiso legislativo hasta 2027 y quedaron conformadas las nuevas autoridades del cuerpo deliberativo. Ogas Sergio Marcelo (presidente), Díaz Chavero Héctor Adolfo (vicepresidente primero), Melik Matar Cintia (vicepresidenta segunda), Romano José Diógenes, Campos Ana María, Cuenca Nancy, Muray Sergio, Calderón José Mario, Siri Martina, Aguilera Ramiro.

A su vez, el gabinete quedó conformado por el Secretario de Gobierno, Cesar Darío Correa; subsecretario de Gobierno, José Rolando Roldan; secretario de Obras y Servicios Públicos, Miguel Ángel Abboud; acompañado por el subsecretario Rodolfo Gustavo Abbound; secretario Legal, Carlos Jorge David Maldonado, con la subsecretaria Sandra Elizabeth Suasnabar; secretaría de Acción Social, Matías Emanuel Romano, con la subsecretaria Dalinda Isabel Sanchez; el secretario de Seguridad, Abrahan David Creche; secretario de Hacienda, Juan Pablo Luna; y el Secretario de Trabajo Municipal es Jesús Silvano Zelarayán.

“El Gobierno de la Provincia cumplió la palabra empeñada cuando se comprometió a que en 120 días Alberdi tendría una elección, y que a través de la voluntad popular se elegirían las autoridades que conducirían los destinos de este municipio. Hoy pusimos en funciones al nuevo intendente elegido por el voto popular, Bruno Romano, a quien vinimos a felicitar, y también a agradecer al pueblo de Alberdi por la verdadera fiesta democrática que vivimos el 26 de octubre”, expresó el gobernador.

Jaldo destacó que Tucumán fue la provincia con mayor participación electoral del país, alcanzando casi el 80% de concurrencia a las urnas. “Vinimos a ponernos a disposición de la gestión de Bruno Romano y de los concejales electos, que tendrán la responsabilidad de dictar las ordenanzas que permitirán llevar adelante las políticas locales. También quiero saludar a todos los candidatos que participaron desde distintos espacios políticos, por fortalecer el sistema democrático”, afirmó.

El mandatario provincial remarcó que el Gobierno acompañará al nuevo intendente. “Nos ponemos a disposición de Bruno, de los concejales y, en definitiva, del pueblo de Alberdi. Hoy comienza una nueva etapa democrática. Asumimos compromisos concretos: mayor seguridad, más educación, salud y acción social para quienes más lo necesitan. Vamos a trasladar los ministerios provinciales a Alberdi para acercar soluciones a los vecinos”, señaló.

Jaldo agradeció además la tarea del interventor saliente, contador Guillermo Norri. “Durante estos 120 días de intervención se resolvieron problemas importantes y quedaron otros por resolver, que sin duda Bruno, con la ayuda del Gobierno provincial, los va a concretar. Debemos mejorar obras públicas, servicios y acompañar a cada vecino”, subrayó.

En relación con la situación local, agregó: “Hemos recuperado gran parte de la seguridad en Alberdi, pero aún hay mucho por hacer. Vamos a combatir el narcotráfico y ayudar a las familias que más necesitan. El Gobierno provincial va a estar junto a Bruno Romano, a los concejales y a los vecinos de Juan Bautista Alberdi”.

Por su parte, Acevedo señaló que “el 26 de octubre los vecinos de Alberdi eligieron a su nuevo intendente, Bruno Romano, y a su Concejo Deliberante. Hoy acompañamos al gobernador y a las autoridades electas, deseándoles el mayor de los éxitos en esta nueva gestión”.

“Nos comprometemos, como dijo el gobernador, a apoyar y ayudar a que Alberdi crezca y se desarrolle. Cuando hablamos de gobernar para todos los tucumanos y tucumanas, lo hacemos en serio. Vamos a estar siempre acompañando desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, afirmó.

Sobre el tratamiento del Presupuesto 2026, Acevedo informó: “El proyecto ya ingresó y está siendo analizado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Invitamos al ministro de Economía para que el jueves 20 exponga ante la Legislatura. En cuanto al presupuesto del Poder Legislativo, decidimos mantener la responsabilidad y la seriedad en la administración de los recursos. Este año se redujo del 3,94% al 3,68% del total, y será tratado y aprobado el 4 de diciembre”.

Por último, Romano expresó: “Estamos muy contentos por la visita del gobernador, que vino a brindarnos su apoyo y a comprometerse a ayudarnos en salud, obras y, sobre todo, en seguridad, que es lo que más piden los vecinos”.

“El acto fue muy emotivo. El gobernador nos dio su respaldo y su acompañamiento. Eso nos da fuerza para trabajar por Alberdi. Formamos un gabinete de buenas personas y profesionales que comparten el mismo objetivo: sacar a Alberdi adelante”, indicó.

Romano adelantó que la gestión tendrá dos años de trabajo intenso. “Tenemos muchos proyectos, especialmente en obras públicas. Por eso incorporamos al arquitecto Abboud como secretario del área, por su experiencia y compromiso. Queremos solucionar los problemas de nuestra ciudad”, explicó.

Finalmente, el intendente confirmó que continuará el trabajo con la intervención saliente: “Mañana me reuniré con el interventor Norri y su equipo para coordinar la transición y avanzar con los proyectos que beneficien a los vecinos”.