miércoles 12 de noviembre de 2025
Monterizos
12 Nov 2025

El 6° Festival Tucumán Jazz tiene cita en Monteros: Mirá la agenda completa

Del 12 al 16 de noviembre, el Ente Cultural presenta una nueva edición del Festival Internacional Tucumán Jazz, que este año celebra su sexto año con una programación que incluye múltiples escenarios en toda la provincia.

Villagra, Perez y Terol, los integrantes de Afronautas Jazz trio.

El festival cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Italiano di Cultura di Córdoba y la Dirección de Cultura de Monteros.

Durante cinco días, el público podrá disfrutar de bandas tucumanas, artistas nacionales e invitados internacionales. Entre los artistas destacados se encuentran Javier Girotto, Juan Pablo Sampaoli, Alessandro Gwis, Marco Siniscalco, Francesco De Rubeis; Oscar Giunta, Hernán Jacinto, Nima Sarkechik, Germán Siman, Néstor Estorello; la Orquesta Estable y la Banda Sinfónica de la Provincia; y bandas locales como 12 Cuerdas, Xavier Moyano, Primogénitos, Flor Escalante, Nuevo Jazz Trío, Hijos de Saturno, Garufa, Leo Vera, Rony López, Julio Goytia y muchos más.

Los espectáculos se desarrollarán en el Teatro San Martín, el Teatro Orestes Caviglia, y en los distintos espacios que integran los ciclos del festival. Por un lado, el Tucumán Jazz en los Bares, con conciertos gratuitos que acercan el género a nuevos públicos e incorporan propuestas en bares y espacios culturales de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Yerba Buena y Monteros, donde el festival cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de Monteros. Y por otro, la nueva propuesta Tucumán Jazz en Librerías, que invita a disfrutar de presentaciones acústicas en El Ateneo, Cúspide y El Griego, con entrada libre y gratuita.

Las entradas serán populares y promocionales en los escenarios principales: en el Teatro San Martín, la entrada general tendrá un valor de $10.000 (con descuento de $5.000 para jubilados y estudiantes), mientras que en el Teatro Orestes Caviglia la entrada general será de $5.000 disponibles en las boleterías de los teatros y  en culturadetucuman.entradanet.com.

En ambos casos se aplicará la promoción 2×1 para socios de Club La Gaceta, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y del Colegio de Psicólogos, con el objetivo de garantizar que más personas puedan acceder y disfrutar de esta gran fiesta del jazz.

Programación: 

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

Teatro San Martín

21 h – Concierto de apertura: Orquesta Estable de la Provincia, con la participación del pianista Nima Sarkechik.

Repertorio: Gershwin y Pérez Prado, con orquestación de Eugenio Toussaint.

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

Librería Cúspide (Yerba Buena – Av. Aconquija 1238) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías

19 h – Tres Piernas. Entrada libre y gratuita

Teatro San Martín

21 h – Club de Mora & Jime Peñalba

Teatro Orestes Caviglia

20 h – 12 Cuerdas y Xavier M. & Cin C

Bar El Industrial (Tafí Viejo) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

22 h – Garufa  Entrada libre y gratuita

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

Librería El Griego (Muñecas 287) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías

19 h – JazzPer. Entrada libre y gratuita

Teatro San Martín

21 h – Trío: Oscar Giunta Supertrío 

Teatro Orestes Caviglia

20 h – Primogénitos & Flor Escalante

Bar Irlanda (Catamarca 360) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

22 h – Germán Siman, Néstor Estorello (Córdoba), Rony López y Julio González Goytía. Entrada libre y gratuita

Bar Almendra (Monteros) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

22 h – Black Soul & Natural Trío. Entrada libre y gratuita

Bar Mancora (Congreso 176) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

22 h – Contrabando. Entrada libre y  gratuita

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

Librería El Ateneo (25 de Mayo 182) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías

12 h – Bemol. Entrada libre y gratuita

Foyer del Teatro San Martín

17 a 19 h – Masterclass del baterista Oscar Giunta

Teatro San Martín

21 h – Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia

Teatro Orestes Caviglia

20 h – Nuevo Jazz Trío &  Los Hijos de Saturno

Bar Olaf (San Juan 1102) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

22 h – Trío Mc Trío. Entrada libre y gratuita

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

Teatro San Martín

20 h – Concierto de cierre. Desde Italia, Javier Girotto & Aires Tango

Bar Boris (San Juan 1131) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

21 h – Rafa Romano, Javier Podazza & Pedro Gómez. Entrada libre y gratuita

Alcurnia Bar Wine (25 de Mayo 760) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

22 h – Juan Manuel Escalante. Entrada libre y gratuita

