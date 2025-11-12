El 6° Festival Tucumán Jazz tiene cita en Monteros: Mirá la agenda completa

El festival cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Italiano di Cultura di Córdoba y la Dirección de Cultura de Monteros.

Durante cinco días, el público podrá disfrutar de bandas tucumanas, artistas nacionales e invitados internacionales. Entre los artistas destacados se encuentran Javier Girotto, Juan Pablo Sampaoli, Alessandro Gwis, Marco Siniscalco, Francesco De Rubeis; Oscar Giunta, Hernán Jacinto, Nima Sarkechik, Germán Siman, Néstor Estorello; la Orquesta Estable y la Banda Sinfónica de la Provincia; y bandas locales como 12 Cuerdas, Xavier Moyano, Primogénitos, Flor Escalante, Nuevo Jazz Trío, Hijos de Saturno, Garufa, Leo Vera, Rony López, Julio Goytia y muchos más.

Los espectáculos se desarrollarán en el Teatro San Martín, el Teatro Orestes Caviglia, y en los distintos espacios que integran los ciclos del festival. Por un lado, el Tucumán Jazz en los Bares, con conciertos gratuitos que acercan el género a nuevos públicos e incorporan propuestas en bares y espacios culturales de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Yerba Buena y Monteros, donde el festival cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de Monteros. Y por otro, la nueva propuesta Tucumán Jazz en Librerías, que invita a disfrutar de presentaciones acústicas en El Ateneo, Cúspide y El Griego, con entrada libre y gratuita.

Las entradas serán populares y promocionales en los escenarios principales: en el Teatro San Martín, la entrada general tendrá un valor de $10.000 (con descuento de $5.000 para jubilados y estudiantes), mientras que en el Teatro Orestes Caviglia la entrada general será de $5.000 disponibles en las boleterías de los teatros y en culturadetucuman.entradanet.com.

En ambos casos se aplicará la promoción 2×1 para socios de Club La Gaceta, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y del Colegio de Psicólogos, con el objetivo de garantizar que más personas puedan acceder y disfrutar de esta gran fiesta del jazz.

Programación:

MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE

Teatro San Martín

21 h – Concierto de apertura: Orquesta Estable de la Provincia, con la participación del pianista Nima Sarkechik.

Repertorio: Gershwin y Pérez Prado, con orquestación de Eugenio Toussaint.

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

Librería Cúspide (Yerba Buena – Av. Aconquija 1238) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías

19 h – Tres Piernas. Entrada libre y gratuita

Teatro San Martín

21 h – Club de Mora & Jime Peñalba

Teatro Orestes Caviglia

20 h – 12 Cuerdas y Xavier M. & Cin C

Bar El Industrial (Tafí Viejo) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

22 h – Garufa Entrada libre y gratuita

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

Librería El Griego (Muñecas 287) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías

19 h – JazzPer. Entrada libre y gratuita

Teatro San Martín

21 h – Trío: Oscar Giunta Supertrío

Teatro Orestes Caviglia

20 h – Primogénitos & Flor Escalante

Bar Irlanda (Catamarca 360) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

22 h – Germán Siman, Néstor Estorello (Córdoba), Rony López y Julio González Goytía. Entrada libre y gratuita

Bar Almendra (Monteros) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

22 h – Black Soul & Natural Trío. Entrada libre y gratuita

Bar Mancora (Congreso 176) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

22 h – Contrabando. Entrada libre y gratuita

SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE

Librería El Ateneo (25 de Mayo 182) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías

12 h – Bemol. Entrada libre y gratuita

Foyer del Teatro San Martín

17 a 19 h – Masterclass del baterista Oscar Giunta

Teatro San Martín

21 h – Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia

Teatro Orestes Caviglia

20 h – Nuevo Jazz Trío & Los Hijos de Saturno

Bar Olaf (San Juan 1102) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

22 h – Trío Mc Trío. Entrada libre y gratuita

DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE

Teatro San Martín

20 h – Concierto de cierre. Desde Italia, Javier Girotto & Aires Tango

Bar Boris (San Juan 1131) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

21 h – Rafa Romano, Javier Podazza & Pedro Gómez. Entrada libre y gratuita

Alcurnia Bar Wine (25 de Mayo 760) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares

22 h – Juan Manuel Escalante. Entrada libre y gratuita