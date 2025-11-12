El 6° Festival Tucumán Jazz tiene cita en Monteros: Mirá la agenda completa
Del 12 al 16 de noviembre, el Ente Cultural presenta una nueva edición del Festival Internacional Tucumán Jazz, que este año celebra su sexto año con una programación que incluye múltiples escenarios en toda la provincia.
El festival cuenta con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Italiano di Cultura di Córdoba y la Dirección de Cultura de Monteros.
Durante cinco días, el público podrá disfrutar de bandas tucumanas, artistas nacionales e invitados internacionales. Entre los artistas destacados se encuentran Javier Girotto, Juan Pablo Sampaoli, Alessandro Gwis, Marco Siniscalco, Francesco De Rubeis; Oscar Giunta, Hernán Jacinto, Nima Sarkechik, Germán Siman, Néstor Estorello; la Orquesta Estable y la Banda Sinfónica de la Provincia; y bandas locales como 12 Cuerdas, Xavier Moyano, Primogénitos, Flor Escalante, Nuevo Jazz Trío, Hijos de Saturno, Garufa, Leo Vera, Rony López, Julio Goytia y muchos más.
Los espectáculos se desarrollarán en el Teatro San Martín, el Teatro Orestes Caviglia, y en los distintos espacios que integran los ciclos del festival. Por un lado, el Tucumán Jazz en los Bares, con conciertos gratuitos que acercan el género a nuevos públicos e incorporan propuestas en bares y espacios culturales de San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Yerba Buena y Monteros, donde el festival cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de Monteros. Y por otro, la nueva propuesta Tucumán Jazz en Librerías, que invita a disfrutar de presentaciones acústicas en El Ateneo, Cúspide y El Griego, con entrada libre y gratuita.
Las entradas serán populares y promocionales en los escenarios principales: en el Teatro San Martín, la entrada general tendrá un valor de $10.000 (con descuento de $5.000 para jubilados y estudiantes), mientras que en el Teatro Orestes Caviglia la entrada general será de $5.000 disponibles en las boleterías de los teatros y en culturadetucuman.entradanet.com.
En ambos casos se aplicará la promoción 2×1 para socios de Club La Gaceta, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y del Colegio de Psicólogos, con el objetivo de garantizar que más personas puedan acceder y disfrutar de esta gran fiesta del jazz.
Programación:
MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE
Teatro San Martín
21 h – Concierto de apertura: Orquesta Estable de la Provincia, con la participación del pianista Nima Sarkechik.
Repertorio: Gershwin y Pérez Prado, con orquestación de Eugenio Toussaint.
JUEVES 13 DE NOVIEMBRE
Librería Cúspide (Yerba Buena – Av. Aconquija 1238) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías
19 h – Tres Piernas. Entrada libre y gratuita
Teatro San Martín
21 h – Club de Mora & Jime Peñalba
Teatro Orestes Caviglia
20 h – 12 Cuerdas y Xavier M. & Cin C
Bar El Industrial (Tafí Viejo) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
22 h – Garufa Entrada libre y gratuita
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE
Librería El Griego (Muñecas 287) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías
19 h – JazzPer. Entrada libre y gratuita
Teatro San Martín
21 h – Trío: Oscar Giunta Supertrío
Teatro Orestes Caviglia
20 h – Primogénitos & Flor Escalante
Bar Irlanda (Catamarca 360) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
22 h – Germán Siman, Néstor Estorello (Córdoba), Rony López y Julio González Goytía. Entrada libre y gratuita
Bar Almendra (Monteros) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
22 h – Black Soul & Natural Trío. Entrada libre y gratuita
Bar Mancora (Congreso 176) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
22 h – Contrabando. Entrada libre y gratuita
SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE
Librería El Ateneo (25 de Mayo 182) Ciclo Tucumán Jazz en Librerías
12 h – Bemol. Entrada libre y gratuita
Foyer del Teatro San Martín
17 a 19 h – Masterclass del baterista Oscar Giunta
Teatro San Martín
21 h – Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia
Teatro Orestes Caviglia
20 h – Nuevo Jazz Trío & Los Hijos de Saturno
Bar Olaf (San Juan 1102) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
22 h – Trío Mc Trío. Entrada libre y gratuita
DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE
Teatro San Martín
20 h – Concierto de cierre. Desde Italia, Javier Girotto & Aires Tango
Bar Boris (San Juan 1131) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
21 h – Rafa Romano, Javier Podazza & Pedro Gómez. Entrada libre y gratuita
Alcurnia Bar Wine (25 de Mayo 760) Ciclo Tucumán Jazz en los Bares
22 h – Juan Manuel Escalante. Entrada libre y gratuita