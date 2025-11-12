A prepararse, llegará un frente frío con lluvias y descenso de temperatura



Después de un martes marcado por el calor, Tucumán experimentará un giro con la llegada de un débil frente frío durante la madrugada del miércoles 12 de noviembre. Según informó el meteorólogo Cristofer Brito, este fenómeno provocará vientos del sur y sudeste, acompañados de lluvias y lloviznas dispersas, además de un descenso significativo de la temperatura, con una máxima que no superará los 23°.

El cambio será notorio desde las primeras horas del miércoles, con un ambiente más húmedo y fresco que se extenderá durante el jueves 13, jornada en la que se espera mucha nubosidad y precipitaciones aisladas tanto por la mañana como por la noche. Aunque no se descarta la aparición de algunos momentos soleados, la temperatura se mantendrá moderada, con mínimas de 16° y una máxima de 24°.

Este frente frío llega tras varios días de temperaturas elevadas en la provincia, que alcanzaron los 37° el martes. La transición hacia jornadas más templadas será bienvenida por muchos tucumanos, especialmente en zonas rurales y urbanas donde el calor extremo impacta en la actividad diaria.

Hoy en el departamento Monteros:

La jornada inicia con sol y nubes. Se esperan las lluvias en el transcurso del día.