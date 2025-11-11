Categorías 11 Nov 2025
Se viene el agua ¿Cuándo será?
Para esta jornada la temperatura mínima es de 17° y la máxima se ubicará en los 34°.
[Foto: José Alberto Tripolloni. ]
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en su registro que el tiempo cambiará a partir del miércoles, día que se esperan lluvias aisladas en el territorio tucumano y se mantendrán hasta el viernes.
Hoy en el departamento Monteros:
Para esta jornada la temperatura mínima es de 17° y la máxima se ubicará en los 34°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 74%. El viento corre del oste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 12 km.
