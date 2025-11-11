martes 11 de noviembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1445Blue: $1430Bolsa: $1456.4CCL: $1477Mayorista: $1420.5Cripto: $1520Tarjeta: $1878.5
11 Nov 2025

Se viene el agua ¿Cuándo será?

Para esta jornada la temperatura mínima es de 17° y la máxima se ubicará en los 34°.

Foto: José Alberto Tripolloni.

[Foto: José Alberto Tripolloni. ]

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en su registro que el tiempo cambiará a partir del miércoles, día que se esperan lluvias aisladas en el territorio tucumano y se mantendrán hasta el viernes.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 17° y la máxima se ubicará en los 34°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 74%. El viento corre del oste a 10 km/h y la visibilidad en caminos es de 12 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Alegría compartida en Monteros: estudiantes de la Escuela Técnica y Normal viajarán a Villa Carlos Paz tras destacarse en “Enseñame Tucumán”

Renovación urbana en Monteros: corte de calle 25 de Mayo por obras de infraestructura

Se viene el agua ¿Cuándo será?

Paro universitario por tres días

En Monteros, una jueza resolvió que un menor de 14 años continúe viviendo con sus abuelos maternos

Relanzan en Monteros el Cómite de la Cuenca Productiva Balderrama