Las Juntas de Clasificación prorrogan la recepción de documentación docente para la convocatoria 2025





Las Juntas de Clasificación Docente de Tucumán informaron la extensión del período de recepción de documentación correspondiente a la convocatoria 2025, en el marco del proceso de actualización de padrones 2026. Esta decisión busca garantizar que todos los docentes interesados puedan completar sus trámites antes del inicio formal de la instancia de inscripción y reinscripción.

La Junta de Clasificación Inicial y Primaria comunicó que continuará recibiendo documentación en su sede de calle Córdoba 757, en el horario de 8:30 a 17:30, así como en las cabeceras departamentales de la provincia, de acuerdo al cronograma vigente. Esta prórroga permite a los docentes presentar antecedentes, títulos y certificaciones que serán considerados en la próxima convocatoria.

Por su parte, las juntas correspondientes a Educación Secundaria, Educación Superior, Especial y Artística, Organismos de Apoyo, y Educación Técnica, Agrotécnica y de Formación Profesional de Jóvenes y Adultos, informaron que la recepción de documentación se mantendrá en la sede de Av. Colón 451, también hasta que se habilite la inscripción oficial. Esta instancia es clave para la conformación de los listados de orden de mérito y la participación en concursos y designaciones.



