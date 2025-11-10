Tendremos una semana inestable: preparate para nubes, sol y lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional informa que está nueva semana que inicia será inestable, con lluvias desde mediado de semana y con marcas térmicas que no superarán los 25°C, excepto el día martes.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 16° y la máxima se ubicará en los 29°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 71%. El viento corre del norte a 4 km/h y la visibilidad en caminos es de 10 km.