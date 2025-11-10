Relanzan en Monteros el Cómite de la Cuenca Productiva Balderrama

El pasado miércoles 5 de noviembre se llevó a cabo en Monteros el relanzamiento del Comité de Cuenca Productiva Balderrama, con el propósito de incorporar una nueva metodología de abordaje territorial en el área de influencia del Comité.

Esta iniciativa surge a partir de una evaluación realizada previamente dentro del consejo de la Cuenca, con el fin de fortalecer el trabajo articulado entre los distintos actores del sector productivo.

El encuentro marcó el inicio de una serie de cuatro reuniones que se desarrollarán junto a diversos representantes de la Cuenca Productiva. La coordinación del evento estuvo a cargo del equipo técnico de la Unidad Ejecutora para el Desarrollo Productivo (UEDP), a cargo de Esteban Galindo, y de la Agencia de Extensión Rural de INTA Monteros, encabezada por José Logarzo.

Participaron productores, representantes de ingenios y cooperativas de los departamentos Monteros y Simoca, junto con autoridades del sector público, entre ellas representantes de comunas rurales y de los municipios de Monteros y Simoca, quienes acompañaron el relanzamiento de esta instancia de trabajo colaborativo.

El próximo encuentro del Comité de Cuenca Productiva Balderrama se realizará en la ciudad de Simoca, dando continuidad al proceso de planificación participativa y fortalecimiento territorial impulsado por las instituciones involucradas.