Monteros celebra la 3ra Fiesta Provincial de la Tradición con danzas, desfile gaucho y acto oficial

La ciudad de Monteros se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Tradición, que este año celebra su tercera convocatoria con una nutrida agenda cultural. Organizada por la Dirección de Cultura y el Honorable Concejo Deliberante, la jornada tendrá lugar hoy. lunes 10 de noviembre y reunirá a academias de danzas folklóricas y agrupaciones gauchas.

Por la mañana, las academias folklóricas realizarán presentaciones en distintas instituciones escolares, acercando la danza tradicional a niños y jóvenes. A partir de las 19:00 h, se concentrarán en la intersección de Av. Brígido Terán y Márquez Alurralde, desde donde iniciarán el recorrido hacia la calle Rivadavia, frente al Patio Cívico de Plaza Bernabé Aráoz. Allí se presentará la Banda Municipal, dando inicio al acto oficial y al posterior baile comunal.

El desfile continuará a las 20:15 h con la participación de las agrupaciones gauchas, que recorrerán la calle Rivadavia en dirección a la plaza principal. Este momento será uno de los más esperados, por el despliegue de artísticas locales.

Desde la organización se invita a toda la comunidad a sumarse con vestimenta típica y espíritu festivo, para compartir una jornada que celebra lo mejor de nuestras tradiciones. La entrada es libre y gratuita.