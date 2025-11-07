Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó para la temporada 2026

La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es un hecho: Alpine confirmó que formará la dupla junto a Pierre Gasly en el 2026. El argentino, que recaló en la escudería francesa a principios de 2025 desde Williams y saltó a la titularidad en lugar de Jack Doohan tras los primeros seis Grandes Premios del curso, tuvo una notable evolución en su rendimiento y estará desde el inicio en el próximo año. El corredor de 22 años comenzará por primera vez una temporada en el Gran Circo.

“La Fórmula Uno es un juego de números. Durante un fin de semana de carrera, se trata de analizar datos, temperaturas de la superficie y perseguir cada milésima de segundo de mejora en el tiempo por vuelta. Hoy, viernes, en el Gran Premio de São Paulo, también está dedicado a nuestro número 43, ya que el equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado que Franco Colapinto completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2026″

“La confirmación de hoy es una continuación del acuerdo plurianual para asegurar los servicios de Franco como piloto, firmado en enero de este año”, indicaron sobre el vínculo. “Franco será compañero y pilotará junto a Pierre Gasly, que recientemente se ha comprometido a largo plazo con el equipo. Juntos ayudarán a impulsar al equipo y aportarán más estabilidad y continuidad para la temporada 2026, que supone una nueva oportunidad y un nuevo comienzo para el equipo en una nueva era de regulaciones”, agregaron.

El comunicado estuvo acompañado por declaraciones de Flavio Briatore, el líder todopoderoso del team. “He seguido la trayectoria de Franco a lo largo de su etapa en la Fórmula Uno y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de primer nivel capaz de crecer con el equipo. Nuestra decisión de continuar juntos hasta 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y nuestro firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto de carreras”.

Franco Colapinto se mostró feliz por la confirmación: -Estoy muy contento, la verdad. Muy feliz de que se haya cerrado todo, de estar confirmado para el 2026, que será mi primera temporada completa en Fórmula 1. Eso me da mucha tranquilidad y también una forma diferente de encarar las cosas. Estoy feliz, con muchas ganas de que llegue 2026. Sé que va a ser un año mucho mejor que este, el auto es más prometedor, tiene soluciones a varios problemas que tuvimos ahora. Así que con muchas ganas de empezar y ojalá tener un gran año.