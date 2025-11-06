Paro de colectivos en San Miguel de Tucumán: Tesa y Exprebus continúan operando con normalidad

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó esta semana un paro de transporte urbano en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que afecta a las líneas 1 a la 19, en el marco de un conflicto gremial por reclamos salariales y suspensiones laborales. La medida, que comenzó el miércoles 5 de noviembre y se extiende hasta el jueves 6, ha generado complicaciones para miles de usuarios que dependen del servicio público dentro de la capital provincial.

En este contexto, las empresas TESA (Transporte Ejecutivo S.A.) y Exprebus, que operan servicios interurbanos y rurales, informaron que no se encuentran alcanzadas por el paro y que sus unidades circulan con normalidad. Esto significa que los recorridos que conectan localidades como Monteros, Famaillá, La Cocha y otras zonas del sur tucumano continúan activos, ofreciendo una alternativa de movilidad para quienes necesitan trasladarse fuera del ejido urbano.

También se recuerda que el paro no afecta a taxis, remises ni otros medios de transporte alternativo, que podrían ser utilizados para desplazamientos dentro de la ciudad.



